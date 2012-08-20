Кількість укладених договорів за здешевленою іпотекою зросла до 250

В Україні кількість договорів, укладених за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, станом на 17 серпня збільшилася до 250.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, за минулий тиждень банки видали 46 кредитів. При цьому загальна кількість укладених договорів збільшилася до 248. Надані кредити профінансовані банками на 59,9 млн. грн.

На 17 серпня в програмі виявили бажання взяти участь 11675 громадян, для яких забудовники пропонують 11872 квартири у 270 житлових будинках.

За даними міністерства, в Києві з початку програми укладено 86 договорів і надано стільки ж кредитів. За минулий тиждень договори укладено з 19 киянами і ще стільком видано кредити. В цілому брати участь у програмі виявили бажання 1366 киян.

У Мінрегіоні зазначили, що на 17 серпня не видано жодного кредиту в Кіровоградській, Луганській і Тернопільській областях.

За інформацією Мінрегіону, за програмою будівництва доступного житла на умовах оплати державою 30% вартості укладено 230 договорів, у рамках програми молодіжного житлового кредитування надано 171 пільговий кредит, Державна іпотечна установа профінансувала 537 кредитів. У цілому за цими житловими програмами профінансовано придбання 1186 квартир.

Як повідомляв УНІАН, станом на 9 серпня 2012 року в Україні кількість договорів, укладених за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, збільшилася до 217.

На 9 серпня загалом у програмі виявили бажання взяти участь 11 192 людини. Забудовники надали для участі в програмі 258 житлових будинків, в яких пропонується для придбання 11 071 квартиру.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня п.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

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