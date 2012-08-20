Попов пропонує знизити вартість квартир в Києві за програмою доступного житла на 5-10%

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов пропонує забудовникам знизити вартість квартир за програмою здешевлення іпотечних кредитів для придбання громадянами, які потребують покращення житлових умов, на 5-10%.

Про це він повідомив у рамках виставкового форуму «Доступне житло: від держави для людини, від ідеї до квартири».

«Цього року ми збудуємо перші квадратні метри житла за програмою доступного житла за умови, що місто надаватиме свою фінансову підтримку. І це приблизно 20% від вартості квартири», - сказав він.

При цьому він уточнив, що ще на 5-10% пропонується знизити вартість квартир за рахунок забудовників.

«Минулого тижня ми провели переговори з нашими будівельними компаніями, які працюють у Києві. Ми домовилися, що вони в таких випадках підуть на те, щоб зменшити вартість квартири за рахунок своєї собівартості. Таким чином, 25-30% зменшення вартості на квартиру, на наш погляд, розширить можливості для киян, які сьогодні дуже довго очікують житла», - додав О.Попів.

Як повідомляв УНІАН, голова КМДА Олександр Попов ініціює розробку програми з надання фінансової допомоги киянам, які хочуть придбати квартири за програмою «Доступне житло».

Голова держадміністрації пропонує допомагати киянам, які потребують покращення житлових умов і бажають взяти участь у програмі «Доступне житло», сплативши перший внесок у розмірі 20% вартості квартири. Кошти на ці цілі планується передбачити в міському бюджеті.

Довідка УНІАН. 25 квітня 2012 року Кабінет Міністрів України своєю постановою №343 затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

У документі зазначається, що кредити надаватимуться до 15 років у гривнях під не більше 16% річних на момент видачі кредиту. Часткова компенсація відсотків визначається в розмірі процентної ставки за користування кредитом мінус 3 процентних пункти річних. Перший внесок позичальника за даною програмою становить не більше 25%.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню».

У Державному бюджеті на компенсацію процентної ставки за даною іпотечною програмою передбачено 1 млрд грн.

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