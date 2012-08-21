У Києві за інвестиціями у ринок рітейлу лідирують Росія, Румунія і Туреччина - експерт

У Києві за прямими інвестиціями у ринок рітейлу лідирують Росія, Румунія та Туреччина, а за кількістю нових брендів, які виходять за системою франчайзингу, лідирує Західна Європа.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії UTG з посиланням на керівника напрямку франчайзингу UTG Сергія Заїку.

«Якщо минулого року за кількістю запитів в компанію UTG від закордонних рітейлерів лідирувала Туреччина, то зараз найактивніші бізнесмени з Азербайджану, які раніше не цікавилися Україною взагалі. Зараз все більше з них інвестують в Україну, відкривають бізнеси від закладів громадського харчування до fashion бутиків преміум-сегмента. Думаю, ця тенденція буде продовжуватися, і до кінця 2012 року, завдяки їм, ми побачимо ще кілька нових для нашого ринку відкриттів», - сказав він.

С. Заїка зазначив, що близько 20% нових брендів - це підприємства громадського харчування, інші 80% - fashion бренди.

«Показово, що близько 30% нових брендів - це товари преміум-рівня. Раніше в нашу країну виходили не більше одного-двох подібних брендів в рік, оскільки розвиватися їм було особливо ніде. У 2012 році ми спостерігаємо більш активну експансію дорогих марок», - додав він.

За словами експерта, близько 40 нових для України брендів буде представлено в споруджуваному торгово-розважальному центрі Ocean Plaza в Києві. При цьому 60% нових брендів з'являться завдяки місцевим операторам ринку, які давно працюють в Україні, 40% - самостійно виходять на ринок.

Довідка УНІАН. «Українська торгова гільдія» (UTG) заснована в 2001 році, працює з усіма видами нерухомості: торговою, офісною, складською, промисловою, житловою і заміською.