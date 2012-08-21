"Доступне житло" та іпотечне кредитування не мають попиту у молоді – експерт

14:55, 21 серпня 2012
Нерухомість
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Програма «Доступне житло» (70/30) і програма здешевлення іпотечних кредитів для придбання житла громадянами, котрі потребують поліпшення житлових умов, не мають попиту у молоді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ради Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло» Володимир Грищенко в ході круглого столу «Програма забезпечення молоді житлом: її досягнення і перспективи».

За його словами, молодь називає ці програми «доступним житлом для багатих», оскільки в першому випадку необхідно внести 70% вартості квартири, а в другому — 25% вартості житла, що є непідйомними сумами для молодих людей.

В.Грищенко відзначив, що згідно з дослідженням асоціації, успішною вважає себе молода людина, яка заробляє 4 тис. грн на місяць по Україні, а в регіонах такої заробітної плати немає.

«Таким чином, усі ці програми — не для молоді», — резюмував він.

При цьому В.Грищенко додав, що програма надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла цікава молоді, оскільки вона пропонує значні пільги. Кредит видається на 30 років під 3% річних, а при народженні першої дитини держава бере на себе оплату відсотків за кредитом, при народженні другої — 25% кредиту, при народженні третьої — 50% кредиту.

За даними асоціації, у 63% сімей, які взяли кредити за цією програмою, через рік з'явилася дитина.

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнська асоціація «Укрмолодьжитло» і низка інших молодіжних громадських організацій просять Президента України Віктора Януковича продовжити дію програми надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, яка закінчується у 2012 році, на 5 років.

Довідка УНІАН. За 10 років дії програми надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у Києві та Київській області кредити одержали 1794 молодих сім'ї на загальну суму понад 220 млн. грн. Побудовано 99 житлових будинків загальною площею 93,6 тис. кв. м.

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