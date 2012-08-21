Уряд буде збільшувати фінансову підтримку невеликих населених пунктів

Уряд щорічно збільшуватиме фінансову підтримку районних центрів та невеликих населених пунктів.

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні на брифінгу у Білій Церкві Київської області в рамках його робочої поїздки, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

«Ми і надалі значну увагу приділятимемо розвитку країни. І не тільки великим містам, обласним центрам, але і районним центрам та невеликим містам. Увага до районних центрів, невеликих міст буде зростати, і ми все більше і більше коштів виділятимемо на їх підтримку», - сказав М.Азаров.

За його словами, у таких невеликих містах проживає дві третини населення України.

Глава уряду підкреслив, що у нього залишились гарні враження від робочої поїздки до Білої Церкви. Зокрема, за його словами, за останні два роки значно покращилась дорожня інфраструктура, збудовано сучасні медичні заклади та повністю забезпечено місцями у дитячих садках всіх бажаючих.

Сьогодні ж М.Азаров відкрив у Білій Церкві реконструйований консультативно-діагностичний корпус міської дитячої поліклініки.

«Нарешті у Білій Церкві з’явився сучасний медичний заклад не гірший, ніж у будь-якій європейській країні. Ця поліклініка відповідає абсолютно всім європейським стандартам щодо лікування дітей», - зазначив глава уряду.