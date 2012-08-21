Азаров: дешевій іпотеці заважає недовіра українців до влади

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що реалізації програми з надання дешевих іпотечних кредитів заважає недовіра українців до влади, і тому більшою популярністю користується програма «Доступне житло».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після спілкування з однією родиною, яка обрала для себе для розв’язання житлових проблем програму «Доступне житло».

«Я цікавлюся, от чому все ж таки вам більше подобається 70 на 30 (за програмою «Доступне житло» - УНІАН). Мені говорять: 70 заплатив і забув всі розрахунки з державою. Тобто люди продовжують не довіряти державі», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що умови, запропоновані зі здешевлення іпотечних кредитів, були б цікаві і жителям Європи.

«Здавалося б, дуже вигідні умови, за які б в Європі схопилися б двома руками і не відпустили б. А наші люди ще роздумують. Тому ще дуже багато треба працювати над відновленням довіри людей до обіцянок держави, до обіцянок уряду», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. Державна цільова соціально-економічна програма будівництва доступного житла на 2010-2017 роки, яку реалізує Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, передбачає надання громадянам 30% безповоротній субсидії за рахунок коштів держбюджету на будівництво житла. Решту 70% вартості житла вносить покупець житла. Брати участь у програмі можуть громадяни, які перебувають на квартирному обліку. З початку 2012 року у рамках програми «Доступне житло» укладено 230 договорів. У державному бюджеті на 2012 рік на програму передбачено 200 млн грн. В Україні у 2011 році придбано 790 квартир за програмою доступного житла. У 2011 році на дану програму з держбюджету виділено 98 млн грн.

25 квітня 2012 року Кабінет міністрів України своєю постановою № 343 затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

У документі зазначаються, що кредити надаватимуться до 15 років у гривнях під не більш як 16% річних на момент видачі кредиту. Часткова компенсація відсотків визначається у розмірі відсоткової ставки за користування кредитом мінус 3 відсоткових пункту річних. Перший внесок позичальника за даною програмою становить не більш як 25%.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню».

У Державному бюджеті на компенсацію відсоткової ставки за даною іпотечною програмою передбачено 1 млрд грн.