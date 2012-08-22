Нотаріуси Києва у І півріччі зареєстрували 8,9 тис. угод купівлі-продажу житла

Нотаріуси Києва у І півріччі 2012 року зареєстрували 8 896 угод купівлі-продажу квартир і житлових будинків.

Про це повідомляє портал «Столична нерухомість» з посиланням на Головне управління юстиції в Києві.

В цілому за перше півріччя столичні нотаріуси зареєстрували 17 тис. 348 договорів відчуження нерухомого майна, з них 5 тис. 231 договорів дарування (з них 4 тис. 769 квартир та житлових будинків), 616 договорів міни, 128 договорів довічного утримання, 1 договір пожертви та 198 інших договорів відчуження нерухомого майна.

Окрім цього, було зареєстровано 4 тис. 126 договорів відчуження земельних ділянок.

При цьому, серед об'єктів нерухомого майна, дані про завірення яких надані нотаріусами, можуть бути об'єкти, розташовані як у Києві, так і за його межами. Це пов'язано з тим, що завіряти угоди з відчуження нерухомого майна та земельних ділянок, відповідно до законодавства України, можна як за місцем знаходження (реєстрації) цього майна, так і за місцем знаходження (реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину.

Порівняно з даними першого півріччя 2011 року (15 тис. 833), в Києві зареєстровано на 9,6% більше договорів відчуження нерухомого майна.

У 2011 році київські нотаріуси зареєстрували майже 38 тисяч 852 договори відчуження нерухомого майна.