ДІУ з початку року рефінансувала 625 кредитів на 155,1 млн грн

Станом на 22 серпня 2012 року державна іпотечна установа (ДІУ) рефінансувала 625 іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами на придбання житла громадянам, на загальну суму 155,1 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДІУ.

За даними прес-служби, на 21 серпня 2012 ДІУ викупила 605 кредитів на загальну суму 149,5 млн грн.

«Тільки за останні два місяці громадянам було надано 234 кредити на суму понад 60 млн грн. Ще більше 300 заявок знаходяться на розгляді для викупу. Наше завдання викупити ці кредити до кінця року», - цитує прес-служба голову правління ДІУ Валентина Рибачука.

За його словами, в цілому кількість рефінансованих кредитів у портфелі ДІУ становить понад 5 тис. кредитів на суму близько 820 млн грн.

Сьогодні ДІУ співпрацює за програмою рефінансування іпотечних кредитів з 116 банками.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа (ДІУ) в січні-червні поточного року рефінансувала 370 іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами на придбання житла громадянам, на загальну суму понад 88 млн грн.

У першому кварталі 2012 року ДІУ рефінансувала 160 іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами на придбання житла, на загальну суму 42 млн грн.

Середньозважена ставка за іпотечними кредитами, наданими населенню за програмою ДІУ, становить 13,52% річних.

У 2011 році ДІУ викупило в банків-партнерів 290 іпотечних кредитів на суму понад 76 млн грн. Всього з 1 липня 2011 р. ДІУ рефінансувала 661 кредит на суму 164 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

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