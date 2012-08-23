До іпотеки під 3% хочуть залучити небанківські фінустанови

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) пропонує залучити небанківські фінансові установи (фонди фінансування будівництва і кредитні спілки) для участі в державній програмі здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі регулятора.

За словами голови Нацкомфінпослуг Андрія Стасевського, активна участь небанківських фінансових і кредитних установ у реалізації цієї програми може значно її прискорити.

Нацкомфінпослуг відзначає, що сьогодні в програмі беруть участь тільки банки і не передбачена участь небанківських фінансових установ. На думку регулятора, це обмежує розвиток програми, про що свідчить невелика кількість договорів, укладених з позичальниками.

Водночас в ст. 1 Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню» передбачається компенсація відсотків, що сплачуються не тільки банкам, а й іншим фінансовим установам, за кредитами, одержаних громадянами за програмою здешевленого іпотечного кредитування.

Нацкомфінпослуг підготувала пропозиції щодо розширення участі небанківських фінансових установ у фінансуванні будівництва доступного житла, які найближчим часом будуть винесені на розгляд уряду.

Крім того, регулятор розробляє типовий договір про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ) на виконання Закону «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю». Документ буде винесено на розгляд уряду.

«Введення типового договору про участь у ФФБ підвищить рівень захисту прав та інтересів довірителів ФФБ, а також довіри населення до небанківських фінансових установ - керівників ФФБ», - говориться у прес-релізі.

За даними Нацкомфінпослуг, в Україні 90 фінансових компаній мають ліцензії на здійснення діяльності із залучення коштів засновників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Загальна кількість довірителів, які уклали договори з фінансовими компаніями-управителями про участь у ФФБ, становить 12 346 фізичних та 116 юридичних осіб.

На сьогодні фінансовими компаніями - управителями ФФБ залучено більш як 7,5 млрд грн для фінансування об'єктів будівництва.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник сплачує за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

На 17 серпня в Україні укладено 250 договорів за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.