Кількість укладених договорів за іпотекою під 3% зросла до 296

В Україні кількість договорів, укладених за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, станом на 23 серпня зросла до 296.

Про це УНІАН повідомили ц прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За тиждень банки видали 46 кредитів, їх загальна кількість зросла до 294. Кредити профінансовано банками на 70,1 млн. грн.

На сьогодні більш ніж 12 тисяч громадян висловили бажання взяти участь у програмі. Забудовники пропонують для придбання 12674 квартири у 285 житлових будинках.

У Києві з моменту старту програми укладено 94 договори і надано стільки ж кредитів. У Севастополі видано 10 кредитів, у Харківській області — 23, у Сумській — 22, у Полтавській — 17, у Вінницькій, Чернігівській і Хмельницькій – по 15, у Закарпатській, Миколаївській – по 9, у Волинській – 8, у Львівській, Одеській і Черкаській областях – по 7, у Донецькій Рівненській і Київській – по 6, у Івано-Франківській області і Криму – по 5, у Запорізькій – 3, у Херсонській і Чернівецькій – по 2, у Житомирській і Луганській – по одному.

На 23 серпня не укладено жодного договору і не видано жодного кредиту в Кіровоградській і Тернопільській областях.

За даними Мінрегіону, за програмою доступного житла (схема 70/30) укладено 230 договорів, за програмою молодіжного житлового кредитування надано 171 кредит, Державна іпотечна установа профінансувала 537 кредитів.

Загалом за цими програмами профінансовано придбання 1232 квартир.

Як повідомляв УНІАН, в Україні кількість договорів, укладених за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, станом на 17 серпня зросла до 250.

На 17 серпня у програмі виявили бажання взяти участь 11 675 громадян, для яких забудовники пропонують 11 872 квартири у 270 житлових будинках.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю ухвалою №343 від 25 квітня п.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю у 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом. У держбюджеті на 2012 рік на компенсацію процентних ставок за цією програмою передбачено 1 млрд грн.

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