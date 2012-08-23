Мін’юст запроваджує спецбланки для видачі витягів з Держреєстру речових прав на нерухомість

Міністерство юстиції України з 1 січня 2013 року запроваджує у вжиток нові спеціальні бланки для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідний наказ, зареєстрований у Мін’юсті під №1365/21677 від 13 серпня, розміщений на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, спецбланки запроваджуються з моменту запровадження єдиної системи державної реєстрації всіх майнових прав на нерухомість.

Спеціальний бланк для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно використовується після повного використання спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Витрати, пов'язані з виготовленням і постачанням спеціальних бланків свідоцтв про право власності, спеціальних бланків для видачі виписок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно і спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, здійснюються за рахунок державного підприємства «Інформаційний центр» Мін’юсту.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня 2010 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно і їх обмежень». Верховна Рада прийняла цей закон 11 лютого 2010 року.

Основним нововведенням закону є передача повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно і їх обтяжень від Держкомзему (тепер — Держземагентство) Міністерству юстиції України.

До запровадження змін права на земельні ділянки реєструвалися органами Держкомзему, а права на нерухоме майно, яке перебуває на земельних ділянках, а також операції з нерухомим майном, реєструвалися в системі органів Міністерства юстиції України (Бюро технічної інвентаризації).