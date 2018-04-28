Квартира на виплат – тільки для забезпечених

Останнім часом забудовники почали активно просувати схему продажу житла на виплат. Майбутніх інвесторів «первинки» заманюють рекламними оголошеннями і в пресі, і в метро, і на вулицях. За спостереженнями, близько чверті столичних новобудов пропонують різні види «кредиту». УНІАН вирішив з'ясувати у найбільш розрекламованих відділах продажів житлових комплексів умови придбання квартир у такий спосіб.

Альтернатива іпотеці?

За даними консалтингової компанії UTG, частка розстрочки у загальній структурі продажів квартир на первинному ринку столиці за перше півріччя становила 31%, у липні – вже 39%. Велика частина житла і далі набувається за власні кошти покупців.

Як інструмент збільшення продажів розстрочка почала використовуватися відносно недавно – у посткризові 2010-2011 роки, коли довіра населення до забудовників фактично зійшла нанівець. Наприклад, торік популярність мав продаж на виплат квартир бізнес-класу.

«Наша компанія почала активно пропонувати розстрочку навесні 2011 року, оскільки було зафіксовано попит на такий продукт з боку покупців. Ми пропонували безвідсоткову розстрочку на два роки. За 2011 рік частка квартир у ЖК «Изумрудный», проданих на виплат, становила 52%. Як показує наш досвід, більш як половина розстрочок погашається достроково», – ділиться досвідом комерційний директор девелоперської компанії «НЕСТ» Костянтин Браво.

У 2011 році найбільш затребуваним був продаж на виплат під 8-15% річних на 3-5 років. Частка купівлі квартир із розкладанням платежів становила від 35% до 65%, залежно від класу житлового комплексу і платоспроможності покупців.

Сьогодні безвідсоткова розстрочка до введення будинку в експлуатацію пропонується у більшості об'єктів, що будуються, починаючи від «котловану». А «процентну» розстрочку на 5-7 років після введення будинку в експлуатацію пропонують забудовники, які зводять великі житлові комплекси, щоб мати можливість будувати наступні черги, відзначає аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький.

Таких варіантів зараз небагато, але вони є.

Ще одна причина популяризації розкладання платежів – альтернатива непідйомній іпотеці. «Чимало покупців розглядають розстрочку як оптимальну альтернативу іпотеці. Водночас зменшується кількість людей, у яких є гроші на 100% оплати квартири. Тому відбувається зсув попиту у бік купівлі в розстрочку», – пояснює аналітик департаменту консалтингу UTG Андрій Большаков.

Купівля на виплат дозволяє покупцеві придбати квартиру на вигідніших умовах, ніж пропонують банки, при цьому одночасно кредитуючи забудовника, дозволяючи йому створювати нову пропозицію, додав експерт. За його даними, в одному житловому комплексі щомісяця таким чином продається 3-10 квартир.

Директор компанії «Соціальна молодіжна ініціатива» Ігор Кичко уточнив, що в загальній структурі продажів житлового комплексу частка розстрочки становить 10-15% на місяць.

Тим часом, за оцінками Костецького, в загальному обсязі продажів житла на первинному ринку столиці операції з іпотекою займають не більше ніж 10%, на виплат – не більше як 8%, але останній вид набирає популярності.

Ціна питання

У процесі спілкування з працівниками відділів продажу житлових комплексів з'ясувалося, що не всі готові боротися за потенційного клієнта. Телефоном більшість «продавців» готові надати лише мінімальну інформацію, яка не дає уявлення про те, скільки грошей потрібно щомісяця витрачати на виплату розстрочки. Щоб оцінити свої фінансові можливості і вирішити, чи під силу вам розстрочка, доведеться їхати у відділ продажів.

У Києві на первинці в липні 39% операцій здійснено з використанням розстрочки

Безвідсоткову розстрочку до введення будинку в експлуатацію можна одержати в будинках, які ще тільки зводять, а у введених в експлуатацію житло пропонується (зокрема і найпопулярніші однокімнатні квартири) під 8-10% річних.

На ринку можна знайти пропозиції розстрочки з першим внеском від 10%, ставкою 0-15%, термінами – від завершення платежів у момент здачі будівлі в експлуатацію до 10 років.

Зазвичай розрахувати щомісячний платіж можна не за залишком вартості квартири після сплати першого внеску, а за кількістю ще не оплачених квадратних метрів. Наприклад, вартість квартири (площею 37 кв. м) у будинку, який запланований до введення в експлуатацію у серпні 2013 року, становить 277,5 тис. грн (7,5 тис. грн/кв. м). Першим внеском у розмірі 30% для купівлі квартири на виплат покупець оплачує 11 кв. м житла. Решту 26 кв. м вартістю 195 тис. грн. ділимо на термін до введення будинку в експлуатацію і одержуємо суму щомісячного платежу – 16250 грн.

При цьому треба враховувати, що часто безвідсоткова розстрочка передбачає можливість збільшення ціни «квадрата» в міру готовності будинку або після введення його в експлуатацію. Щоб дізнатися, наскільки зростає ціна, потрібно щомісяця телефонувати у відділ продажів житлового комплексу або дочекатися, коли вам виставлять рахунок з урахуванням подорожчання.

Крім того, розмір платежу і вартість квартири загалом залежать від того, який перший внесок ви готові зробити. Зрозуміло, що чим він більший, тим вигідніші умови розстрочки і тим менше вам доведеться викладати кожного місяця. Якщо покупець готовий відразу заплатити від 70% вартості житла, ціну «квадрата» зафіксують і щомісячний платіж не залежатиме від ступеня готовності будинку.

Кому розстрочка під силу

Навіть з приблизних розрахунків стає ясно, що дозволити собі розстрочку може сім'я з досить високим і стабільним доходом, оскільки кожного місяця доведеться виплачувати як мінімум 5 тис. грн, за умови першого внеску 75% вартості житла.

Сьогодні на виплат беруть житло молоді люди віком 25-35 років з місячним доходом від 2 тис. дол. і сімейні пари без дітей із сукупним місячним доходом 3-4 тис. дол., каже Большаков.

За словами Брава, розстрочкою для купівлі житла бізнес-класу цікавляться люди з рівнем доходу істотно вищим за середній: власники компаній, топ-менеджери, високопоставлені чиновники, які накопичили 30-50% вартості квартири.

Наприклад, для купівлі трикімнатної квартири площею 110 кв. м і вартістю 275 тис. дол. (2,5 тис. дол./кв. м) щомісячні виплати становитимуть 4667 дол. (2917 дол. основний платіж і 1750 дол. – відсоткова ставка). За умови, що у покупця є 100 тис. дол., розстрочка надається на 5 років під 12% річних.

Підводні камені

Для придбання готової квартири на виплат між забудовником і покупцем укладається договір купівлі-продажу, яким обов'язково передбачаються ціна квартири, порядок, терміни і розміри платежів, розповів адвокат, керівник харківського офісу юридичної фірми «Ільяшев і Партнери» Олексій Христофоров.

Оформлення розстрочки не потребує великої кількості документів. За словами Кичка, потрібні тільки паспорт та ідентифікаційний код. Якщо покупець одружений – паспорт, код і нотаріальна згода дружини (чоловіка), яка оформляється під час підписання договору. При цьому додаткові гарантії і застава не вимагаються.

Але й розстрочка не обходиться без певних ризиків. За словами адвоката, перш за все це ризики, які несе забудовник як юридична особа. «Оскільки квартира, яка набувається за такою схемою, як правило, переходить у власність покупця тільки після 100% оплати її вартості, а до цього моменту є власністю забудовника, який відповідає за взятими на себе зобов'язаннями перед третіми особами всім своїм майном, у цей період мають місце небезпеки, пов'язані з можливістю банкрутства забудовника або появи тих чи інших судових рішень, наслідком яких може стати звернення про стягнення на неоплачену квартиру, накладення на неї арештів за зобов'язаннями забудовника», – відзначив він.

Ще один важливий момент – невчасна здача будинку в експлуатацію. «Держава не має механізмів захисту приватних інвесторів, тому людина в таких випадках повинна захищати себе сама. Можна перестрахуватися, уважно вивчивши забудовника, його об'єкти, репутацію, а також договір. Існують й інші механізми захисту, такі як акредитив», – зауважує аналітик департаменту консалтингу UTG.

Христофоров також звертає увагу на те, що невнесення покупцем чергового платежу у встановлений договором термін наділяє забудовника правом вимагати розірвання договору і повернення квартири. Крім того, в договорах може міститися прив'язка вартості житла до зміни курсу долара. Деякі забудовники передбачають таку прив'язку під час оформлення на виплат за фіксованою вартістю, якщо зміна курсу долара становитиме від 10%.

Усі нюанси пропозицій купівлі квартири на виплат представлено, вибір за вами…

Тетяна Акімова (УНІАН)