Київ розробить концепцію реновації дніпровських островів і схилів

Київ розробить Загальну концепцію реновації території долини Дніпра в Києві, зокрема островів і дніпровських схилів.

Як зазначається на сайті Головного управління містобудування і архітектури КМДА, розпорядження №1447 підписав 15 серпня голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Згідно з документом, Київголовархітектуру визначено замовником розробки концепції.

У Головному управлінні нагадали, що розробка концепції - це один з етапів реалізації стратегічної ініціативи «Дніпровська перлина», яка націлена на збереження і розвиток київських островів і дніпровських схилів.

Концепція реновації території долини Дніпра в Києві стане містобудівним документом, який буде покладено в основу подальшого плану зонування території стратегічної ініціативи «Дніпровська перлина» і детальних планів цих територій.

Концепція ґрунтується на принципах, закладених у проектах-переможцях Відкритого міжнародного архітектурного конкурсу «Впорядкування центральної частини м. Києва до Євро-2012 і на перспективу» і Відкритого міжнародного містобудівного конкурсу «Концепція збереження і розвитку київських островів «Дніпровські перлини».

В управлінні уточнили, що на даний момент проходить процес затвердження технічного завдання до Загальної концепції реновації території долини Дніпра в місті Києві, зокрема островів і дніпровських схилів.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого були оприлюднені результати міжнародного відкритого містобудівного конкурсу «Дніпровські перлини» щодо концепції збереження і розвитку київських островів. Метою конкурсу було виявити найкращі ідеї збереження і розвитку київських островів. Об'єктом проектування були 37 островів у руслі річки Дніпро, найбільшими з яких є острови Великий, Муромець, Труханів, Долобецький, Венеціанський, Жуків, Козачий і Ольгин (Ольжич). Переможцем став проект румунської команди архітекторів «The blue line».