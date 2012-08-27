Вартість оренди офісних площ у Києві до кінця року може знизитися на 3-5%

У Києві вартість оренди офісних площ до кінця 2012 року може знизитися на 3-5% завдяки введенню в експлуатацію нових об'єктів.

Про це йдеться в огляді ринку офісної нерухомості за І півріччя 2012 року від консалтингової компанії Knight Frank Ukraine, переданому агентству УНІАН.

Згідно з прогнозами компанії, до кінця року очікується зростання частки вакантних площ до рівня не нижче 16-18%.

За даними компанії, до кінця року анонсоване введення в експлуатацію чотирьох офісних об'єктів загальною площею близько 104,5 тис. кв. м (з них два офісних центри класу «А» загальною площею 87 тис. кв. м). В результаті загальна пропозиція якісних офісних площ в Києві до кінця року може досягти 1,638 млн кв. м.

У Knight Frank Ukraine наголосили, що в першому півріччі 2012 року вперше за два роки нижня межа орендних ставок на офісні площі класу «А» знизилася з 35 до 30 дол./кв. м/місяць. При цьому вартість оренди офісів класу «В +» і «В-» збереглася на рівні кінця 2011 року. Однак експерти очікують зниження вартості оренди на 3-5% в даному сегменті.

За станом на кінець першого півріччя 2012 р., орендні ставки на офісні приміщення класу «А» варіювалися в діапазоні 360-540 дол./кв. м/рік, класу «В +» - 260-360 дол./кв. м/рік, класу «B-» - 180-260 дол./кв. м/рік.

У першому півріччі 2012 р. в Києві було введено в експлуатацію 13 офісних центрів загальною площею 175, 7 тис. кв. м. Загальна пропозиція якісних офісних центрів в Києві наприкінці червня 2012 р. досягла 1,53 млн кв. м, з яких близько 20% припадає на офіси класу «A» і 80% - на офіси класу «B +» і «B-».

За підсумками першого півріччя середній рівень вакантності офісних площ досяг значення 16,5% (15% для класу «А» і 17% для класу «В»).

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 110 років тому і є одним з найбільших гравців на міжнародному ринку нерухомості.

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