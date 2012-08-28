Прокуратура Києва запобігла забудові парку відпочинку «Протасів Яр»

У Києві прокуратура запобігла забудові парку відпочинку «Протасів Яр».

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із ЗМІ столичної прокуратури.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, прокуратура подала до Господарського суду Києва позов про скасування рішення Київради та визнання недійсним договору оренди земельної ділянки площею 3,23 га вартістю понад 9 млн грн на вул. Амосова у Солом’янському районі.

Рішенням Київради у 2007 році земельну ділянку було передано в оренду ТОВ «Бора» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-торговельного комплексу з паркінгом.

Утім, виділена під забудову земельна ділянка входить до переліку зелених зон столиці та розташована на території парку відпочинку «Протасів Яр», видалення зелених насаджень у якому заборонено.