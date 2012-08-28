На вулиці Києва повернуть бетонні урни для сміття. Тимчасово

Восени на вулиці Києва повернуть звичні урни для сміття, а також встановлять нові – легкі та сучасні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав голова столичної держадміністрації Олександр Попов у прямому ефірі телеканалу «Київ».

«Напередодні Євро-2012 з метою дотримання правил безпеки ми прибрали з вулиць міста бетонні сміттєві урни. Натомість, на центральних вулицях були встановлені понад 2 тисячі легких конструкцій. Зараз у нас вже є домовленість із Київським радіозаводом та Українським товариством сліпих на виготовлення додаткової кількості нових легких урн, які ми придбаємо та встановимо. А поки ми повернемо на вулиці ті сміттєві урни, які були демонтовані напередодні футбольного чемпіонату», – зауважив О.Попов.

Читайте також: Вибухи у Дніпропетровську «зачистили» Україну від урн

Голова КМДА додав, що вже до кінця вересня планується встановити нові урни, і не лише у тих місцях, де вони були демонтовані, а й там, де виникатиме додаткова потреба.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня з центру Києва прибрали бетонні урни. Як пояснила столична влада, це було зроблено напередодні Євро-2012 задля безпеки киян та гостей міста, зважаючи на вибухи у Дніпропетровську.

27 квітня у центрі Дніпропетровська сталося чотири вибухи. Постраждала 31 людина, зокрема, 10 дітей. За інформацією МВС, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.