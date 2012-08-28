КМДА збільшила кошторисну вартість реконструкції Андріївського узвозу майже вдвічі

Київська міськдержадміністрація своїм розпорядженням від 16 серпня перезатвердила проектну документацію першої черги реконструкції Андріївського узвозу, відповідно до чого вартість робіт зросла з 44 млн 207 тис. грн до 82,956 млн грн, тобто на 38,749 млн грн.

З текстом документа можна на ознайомитись на офіційному сайті столичної влади.

Зокрема, зросли витрати на будівельно-монтажні роботи з 32,277 млн грн до 62,489 млн грн, на устаткування - з 49,984 тис. грн до 145,718 тис. грн, а “інші витрати” - з 11,880 млн грн до 20,321 млн грн.

Як зазначається у розпорядженні, станом на 20 квітня було освоєно 16,945 млн грн, з яких 9,963 млн грн – будівельно-монтажні роботи та 6,981 млн грн – ініші витрати.

Новим рішенням міської влади розпорядження КМДА № 1964 від 25 жовтня 2011 року, яким затверджувався попередній кошторис проекту, визнано таким, що втратило чинність.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова КМДА Олександр Попов заявляв, що загалом на реконструкцію Андріївського узвозу необхідно близько 150 млн грн.

Цього року Андріївський узвіз до Дня Києва було відкрито після першої черги реконструкції. Реконструкція узвозу тривала з вересня 2011 року. Було прокладено дренажну систему, відновлено інженерні мережі, виконано благоустрій та озеленення вулиці, реконструйовано дорожнє покриття – повністю замінено зношену бруківку на нову, облаштовано тротуари. Крім того, виконано реставрацію і ремонт фасадів будинків, підсилено фундаменти кількох споруд, встановлено 102 опори освітлення, підсвічено фасади тощо.

Передбачається також друга і третя черги, у ході яких планується капітальний ремонт ряду будівель.