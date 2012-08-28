Через зливи і сильний вітер паралізовано кілька районів Одеси

В Одесі через зливи і сильний вітер паралізовано кілька районів.

Як передає кореспондент УНІАН, підтоплено кілька автомагістралей, на проїжджу частину впало близько півсотні старих дерев, що призвело до утворення автомобільних заторів на вулицях Вільямса, 25-ї Чапаєвської дивізії, Балківської, проспекті Шевченка, Люстдорфській дорозі і деяких інших. Також рух утруднений в районі Пересипу, де утворилися автомобільні «тягучки».

Затоплені підземні переходи, зокрема на вулиці Дерібасовській - працівники комунальних служб розчищають каналізаційні стоки.

Через сильний вітер обірвалися повітряні лінії електропередачі на вулицях Дунаєвського, Лузановській, Луніна, Бригадній, Івана Франка і Мачтовій.

Як повідомили диспетчери ВАТ «Одесаобленерго», «аварійні ремонтні роботи ведуть Центральний і Північний РЕМ, до кінця вівторка електропостачання мікрорайонів буде відновлено».

За прогнозом Українського гідрометцентру, негода в Одесі триватиме і 29 серпня.