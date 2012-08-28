Перше доступне житло буде введено в експлуатацію восени 2013 року

Перші будинки за програмою «Доступне житло» будуть збудовані у шести найбільших містах України.

Про це сьогодні під час робочого візиту до Фінляндії сказав віце-прем’єр-міністр України Борис Колесніков, повідомляється на Урядовому порталі.

«Мова йде як мінімум про Київ, Харків, Одесу, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів – найбільші міста нашої країни», - зазначив Б.Колесніков.

За його словами, перші будинки за цією програмою введуть в експлуатацію уже восени 2013 року.

Передбачається, що доступне житло продаватиметься під 3-5% річних: 3% - до 60 кв. м , 5% - більша площа.

«За оптимістичним прогнозом, такі будинки можуть з’явитись у жовтні-листопаді 2013 року. Якщо житло продаватиметься дорожче, ніж під 3-5% річних, і більше, ніж на 12 років, то його ніхто не купуватиме. Квартира повинна коштувати до 6 тис. грн за квадратний метр і мати повністю завершений вигляд», - підкреслив віце-прем’єр-міністр.

За словами Б.Колеснікова, для кожного українця квартири економ-класу будуть доступними. Тобто, зазначив він, процедура дуже проста: громадянин, обравши квартиру, подає необхідний пакет документів до банку, сплачує від 10 до 30 відсотків (початковий внесок) вартості житла та відразу отримує ключі.