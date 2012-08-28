Доступне житло будуватимуть за досвідом Фінляндії

Перші будинки економ-класу за програмою «Доступне житло» Україна побудує за досвідом Фінляндії.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це у вівторок, 28 серпня, повідомив віце-прем'єр-міністр України Борис Колесніков у ході візиту до Фінляндії.

«У фінів є чому повчитися. Тут багато цікавих рішень: як зроблені вікна, балкони. Думаю, що перший проект нам слід замовити у Фінляндії, тобто залучити їхніх архітекторів, які навчать нашу молодь, яка вчиться в архітектурних ВНЗ, працює в майстернях», - сказав він.

За словами Б.Колеснікова, вже незабаром будуть визначені стандарти будівництва доступного житла в Україні.

«Ми наблизилися до ухвалення єдиного стандартного варіанту, який дозволить зробити житло доступним для кожної української сім'ї. Ми обговоримо технології виробництва й разом із міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолієм Близнюком ухвалимо остаточне рішення», - сказав він.

У ході візиту Б.Колесніков відвідав будівельний майданчик готового для продажу житла «Маллет» у районі Пасила в Гельсінкі, де оглянув будинки, збудовані з елементів, виготовлених за технологіями провідних компаній, що займаються будівництвом доступного житла у Фінляндії.

Нагадаємо, в липні 2012 року делегація України на чолі з Б.Колесніковим вивчала досвід будівництва житла в Італії.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов. За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перше доступне житло буде введено в експлуатацію восени 2013 року