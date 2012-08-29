Україна врахує міжнародний досвід реалізації програм доступного житла

Програма житлового будівництва «Доступне житло» закумулює кращий світовий досвід і технології будівництва житла, що відповідає європейським стандартам.

Про це УНІАН в середу, 29 серпня, повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк.

«Доступне житло - це комплексне завдання. Ми вивчатимемо досвід, де є що краще. Ми не говоримо, що це буде тільки фінський, італійський чи німецький досвід. Це буде те, що є в кожній країні. Ми візьмемо кращий досвід, який є в світі, розглянемо, і на його принципах далі працюватимемо», - сказав він.

А.Близнюк зазначив, що житло за цією програмою будуватиметься індустріальним методом на ділянках, на яких за кошти бюджету будуть прокладені інженерні мережі.

«Ми зараз підбираємо ділянки, на ділянках треба робити мережі і на цих мережах індустріальним методом будуватиметься житло. Але не житло взагалі, а житло, яке відповідає європейським стандартам», - сказав він.

Нагадаємо, в серпні віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков повідомив, що перші будинки економ-класу за програмою «Доступне житло» Україна побудує за досвідом Фінляндії. У липні 2012 року делегація України на чолі з Б.Колесніковим вивчала досвід будівництва житла в Італії.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. За умовами програми, кредити надаватимуться терміном до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує державу. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.