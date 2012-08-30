З 1 січня буде запроваджено нові бланки свідоцтв про право власності на нерухомість

З 1 січня 2013 року для видачі свідоцтв про право власності на нерухоме майно використовуватимуться бланки нового зразка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідний наказ, яким затверджено зразок такого бланку, а також зразки бланків для видачі витягів, інформаційних довідок та виписок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підписав міністр юстиції Олександр Лавринович (наказ «Про оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів, інформаційних довідок та виписок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на спеціальних бланках» від 10 серпня 2012 року № 41/5 - ДСК).

Як пояснив міністр юстиції, нові зразки бланків будуть виготовлятися, зокрема, без голографічного захисного елементу. Міністр нагадав, що з метою зменшення фінансового навантаження на громадян та суб‘єктів господарювання у 2011 році була прийнята низка актів – указ Президента, постанови Кабміну, накази міністерств - щодо відміни обов’язкового застосування голографічного захисту документів і груп товарів. Зокрема, був виданий й наказ Міністерства юстиції, на підставі якого спеціальні бланки, що використовуються для видачі свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів, інформаційних довідок та виписок з Держреєстру прав на нерухоме майно, будуть виготовлятись без голографічного захисного елементу.

Міністр юстиції також наголосив, що затвердження нового зразка бланку не скасовуватиме чинність свідоцтв, виданих до 1 січня 2013 року. Обидва зразки бланків будуть легітимними одночасно.

Крім того, бланки з голографічним захисним елементом підлягатимуть застосуванню до повного їх використання. Тобто, з 1 січня 2013 року, на початку роботи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, для видачі витягів з цього реєстру будуть використовуватися як бланки нового зразка (спеціальні бланки для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), та і бланки старого зразка (спеціальні бланки для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно), до повного використання останніх.

Також, міністр повідомив, що наказом Мін‘юсту наказ від 10 серпня 2012 року визначено порядок оформлення витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на спеціальних бланках. Так, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будуть виготовлятись державними реєстраторами прав на нерухоме майно та нотаріусами, на яких з 1 січня 2013 року покладаються функції державних реєстраторів прав на нерухоме майно.

Цим же наказом встановлено порядок використання державними реєстраторами прав на нерухоме майно бланків як для видачі свідоцтв про право власності на нерухоме майно, так і для видачі інформаційних довідок та виписок.

Як відомо, встановлення форми із зазначенням опису, а також вимог до оформлення бланків свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів, інформаційних довідок та виписок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було віднесено до компетенції Міністерства юстиції України постановами Кабінету міністрів України від 22.06.2011 № 703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» та від 26.10.2011 № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» до компетенції Міністерства юстиції України.