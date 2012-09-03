Азаров хоче збільшити кількість сміттєпереробних заводів у Києві

Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає за необхідне збільшити кількість сміттєпереробних заводів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ході лекції в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

«Сміттєпереробні заводи нам дуже потрібні, оскільки ми захарастили звалищами всю нашу країну. Навколо Києва всі наші живописні місця засмічені звалищами, від яких увесь світ цивілізований вже давно відмовився. Вони навчилися одержувати із сміття тепло, електроенергію, інші продукти переробки», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що будівництво сміттєпереробних заводів є важливим завданням для уряду.