Будівельна галузь України вийшла на докризовий рівень 2007 року, заявляє Азаров

Темпи розвитку вітчизняної будівельної галузі вийшли на докризовий рівень 2007 року.

Про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров у понеділок, 3 вересня, на лекції у Київському національному університеті будівництва та архітектури, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

«У 2012 році ми нарешті вийшли на докризовий рівень розвитку будівельної галузі», - сказав М.Азаров.

Він нагадав, що у 2008-2009 роках рівень будівництва скоротився майже на 60%. «Це значить, що з 10 будівництв - 6 було зупинено», - підкреслив прем’єр-міністр.

При цьому глава уряду додав, що навесні 2010 року, коли країна перебувала у глибокій кризі, важливим рішенням було збільшення видатків на капітальне будівництво, аби економіка розвивалася. За його словами, уряд і в подальшому максимальну увагу приділятиме розвитку будівельної галузі.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держстату, будівельні підприємства України в січні-липні 2012 року зменшили обсяги робіт на 6,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 30 млрд 197,2 млрд грн.

За вказаний період будівельні підприємства знизили обсяг робіт з підготовки будівельних ділянок на 4% – до 2 млрд 790,5 млн. грн, зі зведення будівель і споруд – зменшили на 7,3%, до 24 млрд 084,6 млн. грн, з встановлення інженерного обладнання будівель і споруд – збільшили на 0,3%, до 3 млрд 106,2 млн. грн, із завершення будівництва – збільшили на 2,2%, до 167,7 млн. грн, з оренди будівельної техніки з оператором – збільшили на 4,4%, до 48,2 млн. грн.

У Держстаті відзначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції і технічному переснащення становили 80,7% загального обсягу, роботи з капітального ремонту – 12,5%, з поточного ремонту – 6,8%.

Довідка УНІАН.Будівельні підприємства України в січні-червні 2012 року зменшили обсяги робіт на 1,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 25,084 млрд грн.

У 2011 році будпідприємства збільшили обсяги робіт на 11,1% у порівнянні з 2010 роком – до 60 млрд 454,3 млн. грн.