Вартість оренди квартир у Києві в серпні виросла на 1,38%

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в серпні 2012 року зросла на 1,38% (9 дол.) - до 659 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири складає 413 дол./місяць, найдорожчим був Печерський район з орендною ставкою в 645 дол. на місяць.

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир виросла на 10 дол. - до 645 дол., 2-кімнатних - на 10 дол. - до 830 дол., 3-кімнатних - на 13 дол., до 972 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 11 дол. - до 552 дол., 2-кімнатних - на 20 дол., до 914 дол., 3-кімнатних - на 20 дол. - до 1071 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол., до 417 дол., 2-кімнатних - на 7 дол., до 529 дол., 3-кімнатних - на 8 дол., до 759 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол. - до 509 дол., 2-кімнатних - на 13 дол., до 630 дол., 3-кімнатних - на 5 дол., до 773 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол. - до 473 дол., 2-кімнатних - на 14 дол., до 629 дол., 3-кімнатних - на 13 дол., до 756 дол.

У Солом'янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол. - до 434 дол., 2-кімнатних - на 10 дол., до 589 дол., 3-кімнатних - на 6 дол., до 744 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол., до 416 дол., 2-кімнатних - на 10 дол., до 553 дол., 3-кімнатних - на 6 дол., до 697 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 8 дол. - до 415 дол., 2-кімнатних - на 8 дол., до 568 дол., 3-кімнатних - на 13 дол. - до 677 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол. - до 429 дол., 2-кімнатних - на 6 дол., до 553 дол., 3-кімнатних - на 7 дол., до 700 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 6 дол., до 413 дол., 2-кімнатних - на 7 дол., до 518 дол., 3-кімнатних - на 5 дол., до 634 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві за січень-червень 2012 зросла на 11,58% (66 дол.) - до 636 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.