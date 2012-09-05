У 10 містах Луганської області скорочено подачу води

З 5 вересня в 10 містах Луганської області на 20-30% скорочено подачу води через порив магістрального водоводу діаметром 1,2 м, що подає воду від Західної фільтрувальної станції (ЗФС) на південь і захід області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Луганськвода», подачу води скорочено на 20% в містах: Перевальськ, Алчевськ, Первомайськ, Попасна, Стаханов, Брянка; на 30% - у Красному Лучі, Антрациті, Артемівську, Зоринську.

Причиною аварії стала спрацьованість водоводу.

В даний час на місці аварії зосереджена необхідна техніка, працюють дві аварійні бригади.

За оцінками фахівців, ремонтні роботи буде завершено до вечора середи.

Як повідомляв УНІАН, в Алчевську з 15.50 30 серпня 56 багатоквартирних будинків (11372 мешканців) залишилися без води через прорив магістрального водоводу. Станом на 7.00 31 серпня почалося заповнення систем водою. 4 вулиці міста залишалися без води станом на 1 вересня.