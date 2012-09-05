Азаров уже зараз готується до аварій під час опалювального сезону

Прем’єр-міністр України Микола Азаров вимагає від Міністерства регіонального розвитку, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економіки, Міністерства надзвичайних ситуацій уже зараз сформувати оперативні штаби із протидії можливим аваріям під час опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні від час засідання Кабінету міністрів.

«Минула зима змусила уряд вжити надзвичайних заходів щодо порятунку бездомних громадян. У стислий термін ми організували понад 6 тисяч пунктів обігріву, харчування та медичної допомоги безхатченкам. Завдяки цьому врятували багато життів, але ж і жертви були. З цього треба зробити висновки і не чекати морозів», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що вже зараз треба розпочати профілактичну роботу, дільничні інспектори міліції, соціальні інспектори повинні виявити всіх людей, які залишились без житла.

Також, за словами М.Азарова, це стосується проблемних родин, які живуть у поганих умовах.

«Уже зараз треба підготувати стаціонарні, підкреслюю, пункти надання допомоги, мобільні пункти обігріву і харчування, створити запаси теплого одягу, їжі, медикаментів тощо», - наголосив він.

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Азаров доручив до 1 жовтня на 100% підготувати об'єкти комунального господарства до початку опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив керівництву регіонів до 1 жовтня на 100% підготувати об'єкти комунального господарства до початку опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в середу, 5 вересня, на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

«Сьогодні рівень готовності об'єктів житлово-комунального господарства в середньому 90%. Повністю підготувати 10%, які залишилися, цілком реально впродовж місяця. До 1 жовтня в країні має бути 100-процентна готовність до опалювального сезону», - сказав М.Азаров.

За його словами, на сьогоднішній день підготовка до опалювального сезону не повністю завершена в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Львівській, Луганській, Чернівецькій і Херсонській областях.

Прем'єр відзначив, що на сьогоднішньому засіданні Кабміну керівництво цих регіонів відзвітує з приводу результатів своєї роботи в цьому напрямі.

М.Азаров також доручив керівникам місцевих адміністрацій особисто провести засідання штабів з підготовки до опалювального сезону.

«Особисто провести з виїздом на місце контроль стану підготовки буквально кожного проблемного об'єкту», - сказав прем'єр.

При цьому він наголосив, що особливу увагу має бути приділено підготовці до опалювального сезону навчальних і медичних установ.

М.Азаров відзначив, що на сьогоднішній день необхідно повністю завершити підготовку до опалювального сезону майже 22 тисяч житлових будинків і майже 1700 котельних, відремонтувати або замінити 268 котлів і більш як 185 кілометрів водопровідних і каналізаційних мереж та 60 кілометрів тепломереж.