На доступне житло вже виділено 79 млн грн

Станом на початок вересня в рамках урядової програми "Доступне житло" укладено 336 договорів про надання часткової компенсації відсотків і профінансовано 335 кредитів на загальну суму понад 79 млн грн.Про це заявив сьогодні міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк, повідомили УНІАН в прес-службі відомства.

За його інформацією, із загальної кількості кредитів 103 кредити профінансовано в Києві. Водночас, за словами А.Близнюка, в одній області - Кіровоградській - на цей час не укладено жодного договору і не надано жодного кредиту. І лише по одному кредиту видано в Дніпропетровській, Житомирській, Луганській і Тернопільській областях.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

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