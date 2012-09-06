На реконструкцію Українського дому витратять 290 млн грн

Кабінет Міністрів затвердив проект «Реконструкція будівлі «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» по вул. Хрещатик, 2, в Києві» на суму 290,148 млн грн.

Текст відповідного урядового розпорядження № 626-р від 27 серпня 2012 розміщено на офіційному парламентському порталі.

Проект реконструкції розробило держпідприємство «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» та рекомендувало до затвердження держпідприємство "Укргосбудекспертіза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

Площа реконструкції становитиме 6,397 тис. кв. м, загальна площа будівлі - 31,723 тис. кв. м.

Основну суму, виділену на реконструкцію, буде спрямовано на будівельно-монтажні роботи (172,147 млн грн).

Реконструкцію планується провести протягом 18 місяців.