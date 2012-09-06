Кабмін скасував обов'язкову сертифікацію готелів

11:52, 06 вересня 2012
Нерухомість
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Кабінет Міністрів відмінив обов'язкову сертифікацію послуг об'єктів з тимчасового розміщення (проживання), зокрема готелів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідний проект постанови було прийнято урядом.

Метою документа є забезпечення узгодженості в законодавстві щодо туристичного сектора, оскільки встановлення категорій готелям та аналогічним об'єктам розміщення відбувається добровільно, а сертифікація послуг з тимчасового розміщення - наразі обов'язкова.

На думку Мінекономрозвитку, автора проекту постанови, реалізація даного документа забезпечить зменшення матеріальних витрат суб'єктів туристичної сфери при наданні послуг з тимчасового розміщення (проживання).

Низка країн, у тому числі Польща, Литва, Латвія, напередодні вступу до ЄС привели свої нормативні документи у сфері готельного господарства до єдиних європейських стандартів, які не передбачають обов'язкової сертифікації. Згодом, наприкінці 2009 року, Європейська готельно-ресторанна конфедерація затвердила єдині стандарти класифікації готелів HOTREC, відповідно до умов якого здійснюється категоризація готелів.

Від обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) відмовилася і Російська Федерація в 2003 році, а в 2010 році там було введено новий Порядок класифікації об'єктів туристичної індустрії, включаючи готелі та інші засоби розміщення, гірськолижні траси, пляжі тощо.

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