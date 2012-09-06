Кабмін одночасно реалізує чотири програми забезпечення населення житлом

Кабінет міністрів України одночасно реалізує чотири програми забезпечення населення житлом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спілкування з трудовим колективом Харківського тракторного заводу імені Серго Орджонікідзе сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров.

За його словами, перша програма орієнтована на безплатне забезпечення працівників бюджетної сфери (вчителів, лікарів та ін.) квартирами, друга – програма загальної черги на житло, третя – так звана програма «30/70» (70% вартості житла оплачується майбутнім власником, а 30% - компенсує державу), четверта, – це програма іпотечного кредитування «Доступне житло» (на 75% вартості житла надається кредит державного банку під 3% річних, решту процентної ставки компенсує держава, 25% вартості житла у вигляді початкового внеску оплачує майбутній власник).

Прем'єр-міністр наголосив, що основну увагу буде звернено на програму іпотечного кредитування «Доступне житло». За його словами, протягом 2012 року за цією програмою планується реалізувати близько 12 тисяч квартир. М.Азаров додав, що у 2013 році уряд почне реалізацію нової програми із забезпечення житлом «Індустріальне житло». За його словами, під цю програму в кожному місті готуються будівельні майданчики, які безкоштовно надаватимуться забудовникам. Прем'єр-міністр зазначив, що при цьому держава компенсує витрати на підведення до будмайданчиків мереж і комунікацій. «Квартири будуть ще дешевшими, тому що вони здешевлюватимуться за рахунок великої кількості будівництва, нових індустріальних технологій», - сказав М.Азаров.

На його думку, відновлення масового будівництва житла в умовах кризи дасть змогу пожвавити українську економіку.

Як повідомляв УНІАН, у державному бюджеті на 2012 рік на компенсацію процентної ставки за іпотечною програмою «Доступне житло» передбачено 1 млрд грн.

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