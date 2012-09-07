Фінансування реконструкції НСК «Олімпійський» збільшено на 107 млн. грн

Кабінет міністрів України збільшив загальну кошторисну вартість реконструкції існуючих і будівництва нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" у Києві на 106,896 млн. грн — до 4,697 млрд грн.

Відповідну постанову №816 прийнято 22 серпня 2012 року.

Згідно з постановою, зокрема, вартість будівельно-монтажних робіт збільшено на 52,724 млн. грн — до 2,395 млрд грн, вартість устаткування збільшено на 33,656 млн. грн — до 999,962 млн. грн, вартість пусконалагоджувальних робіт збільшено на 2,665 млн. грн — до 40,016 млн. грн.