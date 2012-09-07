«На капітальний ремонт зелених насаджень» тільки на Хрещатику виділено 4 млн грн

КМДА виділила 4 мільйони гривень «на капітальний ремонт зелених насаджень» на Хрещатику.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається в повідомленні, вже на початку жовтня на головній вулиці столиці – Хрещатику – висадять нові каштани. «Знесення сухостійних дерев зеленбудівці розпочали ще наприкінці серпня. Спеціальна комісія дослухалась до думки науковців і схвалила сорт каштану «Бріоті», який не ушкоджується каштановою мінуючою міллю, як, наприклад, каштан кінський», - зауважили у прес-службі.

За словами генерального директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» Михайла Царенка, «нові каштани ми придбаємо шляхом проведення відповідного тендера, як передбачено чинним законодавством України, і в ньому зможе взяти участь будь-яка фірма».

«Згідно з розпорядженням КМДА на капітальний ремонт зелених насаджень на Хрещатику виділено 4 млн. грн. Крім закупівлі 289 саджанців каштанів, у цю суму входить вартість пересаджування 65 дерев, вартість корчування 224 пнів, заміна ґрунту, а також транспортні витрати», - сказав М.Царенко, зауваживши, що «нові каштани сорту «Бріоті» невибагливі та стійкі, тому мають тривалий час радувати киян та гостей столиці».

Як повідомляв УНІАН 6 червня, на Хрещатику - від Бессарабської до Європейської площі – було зрубано як мінімум 94 дерева: 70 дерев уздовж траси по парному і непарному боці вулиці, а також 24 дерева по непарному боці біля будинків. Значна частина зрубаних дерев - молоді липи до 7 років. Замість нових саджанців на місці зниклих деревець з'явилися клумби з чорнобривцями.

У квітні 2007 р. на Хрещатику комунальні служби висадили 35 саджанців липи сорту «Лорберг», куплених у Німеччині. При цьому, за повідомленнями ЗМІ, вартість кожного саджанця досягала 650 євро, тоді як звичайна українська серцелиста липа у вітчизняних розплідниках коштує близько 40-50 грн. за штуку.

Щоб звільнити місце для німецьких лип, на центральній вулиці української столиці були вирубані каштани. Міська влада мотивувала таке рішення тим, що липи більш стійкі до хвороб і шкідників.

22 серпня гендиректор «Київзеленбуду» М.Царенко повідомив, що замість сухих лип на Хрещатику висадять каштани. «Фахівці замінять сухостійні дерева на каштани м'ясочервоні «Бріоті», які не пошкоджуються каштановою мінуючою міллю. Вже сьогодні були розпочаті роботи зі знесення сухостійних лип», – зазначив М.Царенко.

За його словами, питання про заміну лип на каштани було підтримано на засіданні комісії з напрацювання пропозицій з покращання стану зелених насаджень на Хрещатику.