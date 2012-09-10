У Києві в серпні продажі квартир зросли на 5,6%

У Києві в серпні 2012 року продажі квартир зросли на 5,6% у порівнянні з липнем 2012 року — до 3 400 квартир.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty (компанії SV Development).

Зокрема, в серпні у столиці було здійснено 1 960 операцій купівлі/продажу квартир на вторинному ринку і 1 440 квартир продано у недобудованих будинках.

Найбільший попит мали двокімнатні квартири (48% операцій), 43% операцій припало на однокімнатні квартири і 9% - на об'єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість операцій (66%) припадає на квартири вартістю до 100 тис. дол., 23% - у ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 11% - у категорії понад 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 505 дол./кв. м на вторинному ринку (1 341 дол./кв. м - на первинному ринку).

Найдорожчим у серпні залишався Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 861 дол./кв. м на вторинному ринку (2 491 дол./кв. м - на первинному ринку).

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року на вторинному ринку житла Києва було продано 1 840 квартир, на первинному ринку - 1 380 квартир.