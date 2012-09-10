Розкопки на Андріївському узвозі завершать до кінця жовтня

Перше засідання Громадської палати Експертної ради з вибору призначення і архітектурної концепції об'єкту на території фабрики «Юність» в Києві відбудеться 11 вересня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «ЕСТА Холдинг».

Координатор створення Експертної ради Юлія Філоненко нагадала, що в червні шляхом голосування було обрано 11 членів Громадської палати. Процедуру роботи ради затвердив інвестор проекту.

За її словами, наступними кроками стануть визначення культурного призначення простору Громадською палатою ради і вибір членів Експертної палати ради, яка розробить завдання для архітектурного конкурсу.

У компанії повідомили, що в серпні «ЕСТА Холдинг» завершила демонтаж будівель фабрики, а також практично повністю очистила майданчик від будівельного сміття.

Паралельно з демонтажем будівель на майданчику проводяться археологічні розкопки, які планується завершити до кінця жовтня 2012 року. Дослідження проводяться співробітниками Інституту археології НАН України під керівництвом Гліба Івакіна.

«В процесі дослідження до нас все більше потрапляють предмети XVII-XVIII ст., хоча є матеріали і епохи Стародавньої Русі: це перш за все кераміка, трохи металу, але сильно окисленого через велику вологість. Безумовно, всі знахідки мають історичну чи наукову цінність, несуть ту чи іншу інформацію про наше минуле, відкривають якісь нові сторінки, розповідають про динаміку життя, заняття жителів цього кварталу. Проте поки що нерухомих археологічних об'єктів, які потрібно було б залишити на місці, законсервувати і музеєфікувати, не зафіксовано», - сказав Г.Івакін.

Як повідомляв УНІАН, у липні ц.р. компанія «ЕСТА Холдинг» завершила процес створення Громадської палати експертної ради, яка визначить концепцію проекту культурного простору по вул. Фролівській, на місці колишньої фабрики «Юність» в Києві.

Громадсько-експертна рада складається з двох палат - Громадської та Експертної. На першу палату покладено функцію вибору концепції проекту. Друга, що складається з архітекторів, обирається експертним середовищем шляхом прямого голосування. На підставі рекомендацій Громадської палати Експертна розробить завдання на проектування майбутнього центру.

Раніше компанія «ЕСТА Холдинг» вирішила відмовитися від планів будівництва торгово-офісного центру (ТОЦ) по вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність» в Києві після того, як ситуація зі знесенням трьох будівель на Андріївському узвозі дістала широкого розголосу.

Влада Києва запропонували власнику землі на Андріївському узвозі, де було знесено три будівлі, відновити одну з них, а саме фасадну будівлю вулиці.

Нагадаємо, 10 квітня ряд ЗМІ повідомили, що Андріївський узвіз позбувся трьох історичних будівель. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося в повідомленнях. Зокрема, знесені будинки навпроти Музею Булгакова, тобто № 10а і нижче.

Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» – управляюча компанія Групи «ЕСТА» холдингу нерухомості групи «СКМ». ТОВ «ЕСТА Холдинг» на 100% входить до групи «СКМ».

«ЕСТА Холдинг» виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної та житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі «Донбас Палас» (Донецьк), «Опера» (Київ), Park Inn (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації (багатофункціональний комплекс «Пушкінський» (Донецьк), багатофункціональний комплекс по вул. Фролівській (Київ), багатофункціональний комплекс на Московській площі (Київ) тощо). Крім того, група є співвласником бізнес-центру «Леонардо» (Київ).