Українцям пояснять новий порядок реєстрації нерухомості

Державна реєстраційна служба України спільно з управліннями юстиції в областях проведе інформаційну кампанію для населення щодо нового порядку реєстрації нерухомого майна, який набуде чинності з 1 січня 2013 року.

Відповідне доручення міститься в наказі Міністерства юстиції, який підписав міністр юстиції Олександр Лавринович, повідомили УНІАН у прес-службі Мін'юсту.

Наказом затверджено план заходів щодо впровадження системи державної реєстрації прав на нерухоме майно в Україні відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно».

Зокрема, протягом вересня-грудня Укрдержреєстр разом з регіональними управліннями юстиції повинні забезпечити розміщення в ЗМІ інформаційних матеріалів, а також розповсюдження буклетів, листівок тощо стосовно нової процедури державної реєстрації прав на нерухоме майно, місцезнаходження органів державної реєстрації тощо.

Заплановані заходи щодо приведення чинного законодавства у відповідність до норм Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно».

Так, планується внесення змін до постанови Кабінету Міністрів щодо порядку реєстрації прав та порядку надання витягів з реєстру прав на нерухоме майно, в порядок ведення Реєстру прав на нерухоме майно, а також до Порядку надання інформації про зареєстровані земельних ділянках. Планується прийняття постанови Кабміну, якою буде встановлено розмір та порядок використання плати за надання інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно тощо.

До грудня 2012 року будуть розроблені накази Мін'юсту, якими регулюватиметься порядок доступу державних виконавців до Державного реєстру прав, а також пошук банками в Реєстрі відомостей про іпотеку.

Планується низка заходів щодо навчання нотаріусів та державних реєстраторів з роботи із програмним забезпеченням Державного реєстру прав та інші організаційні та технічні заходи.

Нагадаємо, 16 березня 2010 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно», який спрямований на створення в Україні єдиної системи державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, впровадження державного реєстру прав на нерухоме майно тощо. Зазначеним законом передбачено концептуальні зміни у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень з 1 січня 2013 року.