У Києві до кінця року очікується відкриття готелю Radisson Blu Hotel Kyiv Podil на 163 номери під управлінням компанії The Rezidor Hotel Group.

Про це йдеться в огляді ринку нерухомості за перше півріччя 2012 року, підготовленому консалтинговою компанією Colliers International, текстом якого володіє УНІАН.

За даними компанії, в першому півріччі в Києві відкрилося 9 готелів загальним номерним фондом 1 337 номери, збільшивши загальну пропозицію чотири- і п'ятизіркових готелів до 2 200 і 1 200 номерів відповідно. Три з дев'яти відкритих готелів перебувають під управлінням міжнародних готельних операторів.

Зокрема, в березні і травні поточного року відкрилися п'ятизірковий готель Fairmont Grand Hotel Kyiv (258 номерів) під управлінням міжнародного готельного оператора Fairmont Hotels & Resorts і тризірковий готель Ramada Encore Kiev (264 номери) у складі МФК «Домосфера» під керуванням готельного оператора Wyndham Hotel Group. Відкриття першого в Україні готелю Holiday Inn (4 зірки, 208 номерів) відбулося в червні.

У першому півріччі 2012 року також відкрилися готель «ALFAVITO» (ex-Autograph, 4 зірки, 276 номерів) і готель «Раціотель Київ» (2 зірки, 108 номерів) компанії Reikartz Hotel Group. Також до чемпіонату Євро-2012 відкрилося кілька невеликих готелів з номерним фондом до 100 номерів, серед яких CITYHOTEL (87 номерів), Парк Готель Голосієво (53 номерів), Дизайн-готель «11 Mirrors» (49 номерів), і готель «Старо» (35 номерів).

Серед найбільш значущих готельних проектів, відкритих в першому півріччі 2012 року в регіонах компанія відзначає готель Ramada (3 зірки, 103 номери) у Львові, «Харків Палас» (5 зірок, 180 номерів) під управлінням Premier International в Харкові, а також Park Inn by Radisson у Донецьку (зірки, 171 номер).

За даними компанії, в 2013 році заплановано відкриття 4-x готелів під управлінням міжнародних готельних операторів загальним номерним фондом 800 номерів. Серед них дві п'ятизіркові готелі - Hilton Kiev Hotel (257 номерів) і Sheraton Kiev Olympiysky Hotel (190 номерів), а також два чотиризіркових готелю - реконструйований готель «Лейпциг» (4 *, 173 номери) в складі мережі Marriott International під брендом Renaissance, а також реконструйований готель «Спорт» під брендом Park Inn.

За оцінками фахівців компанії, в 2012-2015 роках в Києві очікується вихід на ринок ще шести готелів верхнього цінового сегменту загальним номерним фондом 1 248 номерів.