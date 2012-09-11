Янукович доручив активізувати будівництво доступного житла

Президент України Віктор Янукович доручив активізувати реалізацію програми з будівництва доступного житла.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав у Дніпропетровську під час Всеукраїнської наради щодо підтримки реального сектору національної економіки.

В.Янукович констатував, що темпи впровадження цієї програми є недостатніми.

Президент доручив віце-прем’єр-міністру - міністру інфраструктури Борису Колеснікову та міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолію Близнюку посилити роботу в цьому напрямку.

В.Янукович наголосив, що реалізація програми з будівництва доступного житла сприятиме розвитку будівельної галузі України та працюватиме на розширення внутрішнього ринку.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов. За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

Станом на початок вересня в рамках урядової програми "Доступне житло" укладено 336 договорів про надання часткової компенсації відсотків і профінансовано 335 кредитів на загальну суму понад 79 млн грн.

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