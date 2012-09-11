На первинному ринку житла Києва в серпні кількість операцій на виплат знизилася до 21%

На первинному ринку житла Києва в серпні кількість операцій з використанням розкладення платежів зменшилася до 21% у порівнянні з 39% у липні.

Про це йдеться в огляді ринку житла Києва консалтингової компанії UTG, переданому агентству УНІАН.

За даними компанії, в серпні п.р. 67% квартир на первинному ринку було куплено без використання розкладення платежів і кредиту. Можливістю оформити купівлю квартири на виплат скористалися лише 21% покупців, а кредитні кошти залучили тільки 12%.

«Така картина свідчить перш за все про фактичний брак іпотечного кредитування в Україні. Наприклад, у розвинених європейських країнах іпотечний кредит можна взяти лишень під 7%, тоді як в Україні - під 21% і вище. Тобто за п'ять років вартість квартири подвоюється», - сказав аналітик компанії UTG Андрій Большаков.

На його думку, те, що люди неохоче користуються можливістю розкладання платежів, свідчить про брак коштів у середнього класу.

«Адже ніхто не продає квартири на виплат на термін, більший ніж п'ять років. А це означає, що кожного місяця доведеться виплачувати від 1000 доларів і більше. Мало хто сьогодні може взяти на себе такі зобов'язання. Квартири доступні лише платоспроможним людям, у яких немає потреби звертатися до кредитово-лізингових схем. І часто купівля такими людьми квартир на первинному ринку здійснюється зовсім не для того, щоб жити в цих квартирах. Житло, як і раніше, слугує якщо й не об'єктом інвестування, то принаймні засобом заощадження накопичень, захисту їх від інфляції і т.д.», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, за даними UTG, на первинному ринку житла Києва в липні 39% операцій здійснено на виплат. У липні на первинному ринку житла столиці 53% операцій здійснено за власні кошти, 8% - з використанням кредитних коштів.