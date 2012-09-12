Проект держбюджету-2013 передбачає 1 млрд грн на програму доступного житла

Кабінет міністрів України передбачив у проекті державного бюджету на 2013 рік 1 млрд грн на програму здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Секретаріату Кабміну, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров на сьогоднішньому засіданні уряду.

Характеризуючи основні положення проекту бюджету наступного року, М.Азаров повідомив про продовження наступного року реалізації ініційованого Президентом України Віктором Януковичем проекту зі здешевлення вартості кредитів для забезпечення доступним житлом громадян.

«У бюджеті 2013 року передбачено на ці цілі 1 млрд грн. Це відповідь тим, хто ще коливається, чи взяти участь в програмі, за якою держава здешевлює плату за кредит до 3% на 15 років», - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіону, станом на початок вересня ц.р. у рамках урядової програми «Доступне житло» укладено 336 договорів про надання часткової компенсації відсотків і профінансовано 335 кредиту на загальну суму більш як 79 млн. грн.

Довідка УНІАН. 25 квітня 2012 року Кабінет міністрів України своєю постановою №343 затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

У документі зазначається, що кредити надаватимуться до 15 років у гривнях під не більш як 16% річних на момент видачі кредиту. Часткова компенсація відсотків визначається у розмірі процентної ставки за користування кредитом мінус 3 п.п. річних.

3 серпня 2012 року Президент України В.Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню».

У Державному бюджеті 2012 року на компенсацію процентної ставки за цією іпотечною програмою передбачено 1 млрд грн.