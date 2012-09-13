Кабмін ввів добровільну сертифікацію готелів щодо безпеки

Кабінет Міністрів замінив добровільною обов'язкову сертифікацію готелів щодо безпеки для життя та здоров'я людей.

Відповідну постанову №830 від 5 вересня ц.р. розміщено на урядовому порталі.

Документом вносяться зміни до Порядку надання послуг із тимчасового розміщення (проживання), в якому виключено пункт про обов'язкову сертифікацію готелів.

Також зміни внесено до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, призначеним для надання послуг із тимчасового розміщення (проживання).

Згідно зі змінами, категорії готелям та іншим об'єктам, призначеним для надання послуг із тимчасового розміщення (проживання), встановлюються за результатами добровільної сертифікації послуг із тимчасового розміщення (проживання) щодо безпеки для життя та здоров'я людей, захисту їхнього майна й охорони навколишнього середовища відповідно до договору між органом із сертифікації та власником або уповноваженою ним особою й оцінки відповідності готелів вимогам певної категорії.

Сертифікацію й оцінювання готелю здійснюють органи із сертифікації, які призначаються Мінекономрозвитку для виконання в державній системі сертифікації УкрСЕПРО робіт із сертифікації.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 р. Кабінет Міністрів скасував обов'язкову сертифікацію послуг об'єктів із тимчасового розміщення (проживання), зокрема, готелів.