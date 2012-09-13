НКРЕ подвоїла для населення обсяг споживаної в опалювальний сезон електроенергії

Національна комісія у сфері регулювання електроенергетики (НКРЕ) збільшила обсяг споживання електроенергії в опалювальний сезон до 3600 кВт/год. із 1800 кВт/год. для населення, що проживає в житлових будинках, обладнаних електроопалювальними установками.

Про це сказано в повідомленні НКРЕ, опублікованому на сайті комісії.

Згідно з повідомленням, це стосується населення, що проживає в житлових будинках (зокрема готельного типу й гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (або електроопалювальними установками й кухонними електроплитами), зокрема в сільській місцевості, а також населення, що проживає в багатоквартирних будинках, які не газифіковані природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання.

Також комісія зазначає, що оплата обсягів споживання електроенергії до 3600 кВт/год. на місяць згаданими категоріями споживачів як і раніше здійснюватиметься за тарифом 21,54 коп. за 1 кВт/год. (із ПДВ).

Для багатодітних, прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу тариф також залишається 21,54 коп. за 1 кВт/год. (із ПДВ) незалежно від обсягів споживання.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня 2012 року, у Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про внесення змін до статті 17 Закону «Про електроенергетику» (щодо встановлення пільгових тарифів для сільського населення, не забезпеченого централізованим газопостачанням)».

Законопроектом пропонується встановити тариф на електроенергію для населення сільських населених пунктів, не забезпечених централізованим газопостачанням, у розмірі 70% діючого тарифу для відповідної групи населення.

Необхідність цього обумовлюється існуванням великої кількості сільських населених пунктів, які через відсутність централізованого газопостачання вимушені на 100% використовувати електроенергію для забезпечення своєї життєдіяльності.

Наразі тарифи для міського населення (без електричних плит) встановлені на рівні 28,02 коп. за КВт/год. (із ПДВ), для сільського населення – 25,92 коп. за кВт/год. (із ПДВ), для населення, що використовує електроплити – 21,54 коп. за кВт/год. (із ПДВ).