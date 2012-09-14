Кабмін розширив перелік працівників для отримання службового житла

Кабінет міністрів України своєю ухвалою №851 від 12 вересня 2012 року розширив перелік категорій працівників, яким можуть надаватися службові житлові приміщення.

Про це мовиться в тексті ухвали, розміщеної на урядовому порталі.

Перелік категорій працівників, яким може бути надане службове житло, доповнено працівниками Національного банку.

Також на службове житло можуть претендувати працівники Конституційного Суду України - керівники структурних підрозділів, їхні заступники, головні консультанти, головні фахівці секретаріату, радник голови, наукові консультанти і помічники суддів; працівники апарату судів загальної юрисдикції, Державної судової адміністрації і її територіальних управлінь, Національної школи суддів, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів і її члени на час виконання ними службових обов'язків.

Згідно з документом, фонд службового житла формується з новозбудованого житла, звільнених житлових приміщень або квартир, придбаних у фізичних або юридичних осіб за рахунок власних коштів.