Збитки підприємств ЖКГ становлять понад 3 млрд грн

В Україні підприємства житлово-комунального господарства у січні-серпні 2012 року зазнали збитків у розмірі понад 3 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Зокрема, найбільших збитків зазнали підприємства комунальної теплоенергетики - 1,9 млрд грн, і водопровідно-каналізаційного господарства - 1 млрд грн.

За даний період найбільш збитковими стали підприємства Донецької (872,3 млн грн), Луганської (305,9 млн грн), Одеської (164,7 млн грн) областей і Криму (194,2 млн грн). Найменше збитків зазнали підприємства Закарпатської (8,5 млн грн), Чернівецької (21,3 млн грн) і Сумської (29,2 млн грн) областей.

«Попри те, що ми зараз на тверду «четвірку» готові до зими, є питання, які можуть зашкодити нормальній роботі. Це фінансовий стан підприємств», - сказав міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк.

За його словами, на погашення різниці у тарифах держава цього року спрямовує 6,9 млрд грн, з яких використано 2,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, українські підприємства житлово-комунального господарства у 2011 році зазнали збитків у розмірі 2,6 млрд грн, у 2010 році - 3,4 млрд грн (без урахування ВАТ «Київводоканал» і АК «Київенерго»).