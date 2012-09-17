Мінрегіон пропонує затвердити порядки узгодження інвестпрограм у тепло- і водопостачанні

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонує затвердити порядки розробки, узгодження й затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

Про це йдеться в проекті спільного наказу Мінрегіону, Держінвестпроекту та Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері житлово-комунальних послуг, розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою проекту є встановлення процедури розроблення, погодження та схвалення інвестиційних програм ліцензіатів, визначення обгрунтованості запланованих ліцензіатом капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на виробництво теплової енергії, її транспортування і постачання, а також на централізоване водопостачання та водовідведення за тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів ліцензіатом.

Також передбачається затвердження даних порядків постановою Нацкомпослуг.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, створила постійно діючу робочу групу з розгляду інвестиційних програм ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення.

Постановою Кабінету міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» передбачено схвалення інвестиційних програм Нацкомпослуг.