Будівельні підприємства України зменшили обсяги робіт на 8%

Будівельні підприємства України в січні-серпні 2012 року зменшили обсяг робіт на 8% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 35 млрд 666,3 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період будівельні підприємства зменшили обсяг робіт з підготовки будівельних ділянок на 2,8% - до 3 млрд 236,3 млн. грн, зі спорудження будівель і споруд — зменшили на 9,4%, до 2 млрд 8514,6 млн. грн, з встановлення інженерного обладнання будівель і споруд – зменшили на 2%, до 3 млрд 662,4 млн. грн, із завершення будівництва – збільшили на 0,3%, до 193,4 млн. грн, з оренди будівельної техніки з оператором – збільшили на 2,4%, до 59,6 млн. грн.

У Держстаті відзначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції і технічному переоснащення становили 80,3% загального обсягу, роботи з капітального ремонту – 12,9%, з поточного ремонту – 6,8%.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва у січні-серпні п.р. зменшили обсяг робіт на 14,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 8 млрд 110,4 млн. грн, виконавши 22,7% загальнодержавного обсягу робіт.

Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України в січні-липні 2012 року зменшили обсяги робіт на 6,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 30 млрд 197,2 млрд грн.

У 2011 році будпідприємства збільшили обсяги робіт на 11,1% у порівнянні з 2010 роком – до 60 млрд 454,3 млн. грн.