ВР має намір дозволити іноземцям купувати землю в Україні

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо набуття права власності на землю".

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 233 із 347 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається норма, за якою іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності.

В законопроекті передбачено, що земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземцям; особам без громадянства; іноземним підприємствам, підприємствам, в статутному (складеному) капіталі яких є іноземна інвестиція (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями), юридичним особам, створеним відповідно до законодавства іноземних держав, іноземним державам, міжнародним урядовим та неурядовим організаціям.

Також в законопроекті передбачено, що іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності, подають клопотання до Кабінету міністрів України.

Згідно з законопроектом, юридичні особи, засновані за законодавством України, можуть набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення у разі: придбання за цивільно-правовими договорами; внесення земельних ділянок засновниками (учасниками) таких осіб до статутного (складеного) капіталу; прийняття спадщини; виникнення інших підстав, передбачених законом.

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