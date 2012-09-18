Попов розповів, як вирішити проблему довгобудів

Київ ініціював зміни до законодавства України, що дозволять вирішити проблему довгобудів як у столиці, так і в Україні загалом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це сказав голова КМДА Олександр Попов, коментуючи ситуацію з будівництвом, що було розпочато інвесторами та згодом припинено.

«Сьогодні багато таких «еліта-центрів» у нашому полі зору, і ми зробили вагомі кроки: вже є замовники відновлення будівництва кількох об’єктів, і місто вкладає власні кошти у ці проекти. Однак часто заважає складний законодавчий механізм. Законом заборонено втручатися органам місцевої влади в інвестиційну діяльність суб’єктів господарювання. І з цього питання ми офіційно звернулися до уряду з проханням змінити законодавство, аби ми мали змогу допомагати вирішувати проблеми мешканців. Ми підготували і подали законопроект «Про вдосконалення державного регулювання у сфері житлового будівництва», – сказав О.Попов, зазначивши, що зміна законодавства допоможе якнайшвидше вирішити проблему довгобудів у столиці та в країні.

Зокрема, у законопроекті передбачається право органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку вилучати земельні ділянки у неспроможних забудовників, визначати нового забудовника (у першу чергу це комунальні підприємства) та вирішувати питання фінансування завершення будівництва житла.

За інформацією Головного управління житлового забезпечення, незважаючи на значні прогалини у законодавстві, міській владі вдалося завершити будівництво 8 житлових будинків у 26-А мікрорайоні на масиві Вигурівщина-Троєщина, які не будувалися з 2005 до 2010 року. Всього на сьогоднішній день у Києві забудовниками з різних причин зупинено будівництво понад 50 житлових будинків. Їх загальна площа сягає більше 1 млн кв. м – це близько 12 тис. квартир.

Сьогодні ведеться підготовка до відновлення зведення 6-ти будинків силами комунальних підприємств. Зокрема, за адресами: вул. Сім’ї Сосніних, 4-А, вул. Термківська, 3, вул. Ілліча, 17, вул. Верховинна, 39-41, вул. Булгакова, 13, вул. Строкача, 9. Також завдяки діям міськадміністрації вдалося відновити будівництво силами власне замовників ще 6-ти будинків.

Крім того, О.Попов повідомив, що починаючи з минулого року, місто вже передало 150 квартир ошуканим вкладникам «Еліта-центру». «Ми хочемо вийти на будівництво 80-100 квартир щороку для постраждалих від афери», – підсумував голова КМДА.