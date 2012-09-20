Порошенко: спад у будівництві відбувається через проблеми з дерегуляцією

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко вважає, що спад виробництва в будівництві відбувається через проблеми з дерегуляцією в цій галузі.

Про це він заявив в інтерв'ю «КоммерсантЪ-Украина» (№ 145 (1635) від 20 вересня 2012 р.).

«Головна проблема - у нас не запрацювала дерегуляція в будівництві. Галузь, як і раніше обтяжена дозволами і узгодженнями. Якщо вірити звітам, у нас все добре: з 600 процедур залишилося 60, а загальний термін затвердження знизився з 2,5 років до 7 місяців. Однак це суттєво відрізняється від реального стану справ. Тому ми хочемо приховати проблеми, які накопичилися в галузі», - сказав П.Порошенко.

Також він зазначив, що проблеми зі зростанням виробництва в будівельній сфері пов'язані з недовірою громадян до системи кредитування. Ми зіткнулися з кризою довіри. Молода сім'я, яка готова піти на тривале кредитування, просто боїться, оскільки не знає, чи зможе вона оплачувати ці внески і не заберуть у неї квартиру», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, будівельні підприємства України у січні-серпні 2012 року зменшили обсяги робіт на 8% порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 35 млрд 666,3 млрд грн.

За вказаний період будівельні підприємства знизили обсяг робіт з підготовки будівельних ділянок на 2,8% – до 3 млрд 236,3 млн грн, з будівництву будівель і споруд – зменшили на 9,4%, до 2 млрд 851,5 млн грн, із встановлення інженерного устаткування будівель і споруд – зменшили на 2% - до 3 млрд 662,4 млн грн, із завершення будівництва – збільшили на 0,3%, до 193,4 млн грн, з оренди будівельної техніки з оператором – збільшили на 2,4%, до 59,6 млн грн.

Будівельні підприємства України у січні-липні 2012 року зменшили обсяги робіт на 6,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 30 млрд 197,2 млн грн.

У 2011 році будпідприємства збільшили обсяги робіт на 11,1% порівняно з 2010 роком – до 60 млрд 454,3 млн грн.