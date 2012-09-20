У Києві на вул.Шумського створено сквер

Київська міська рада дала статус скверу земельній ділянці площею 0,4 га по вул. Юрія Шумського між будинками №1-Б та №3 у Дніпровському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийнято сьогодні на засіданні сесії міськради.

За нього проголосували 100 з 109 зареєстрованих у залі депутатів.

Рішення прийнято з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звернення громадян.

Своїм сьогоднішнім рішенням депутати внесли зміни до Програми розвитку зеленої зони Києва до 2010 року та Концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, а саме додали сквер на вул. Шумського до переліку скверів Дніпровського району.